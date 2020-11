A Somma Lombardo 203 i positivi al Coronavirus, 5 i ricoverati in ospedale

Sono 203 i cittadini di Somma Lombardo attualmente positivi al Coronavirus Sars-Cov-2: «quello che colpisce è l’età media scesa a 42 anni», ha fatto notare il sindaco Stefano Bellaria.

Le analisi dei numeri oggi non consentono oggi di distinguere quanti siano asintomatici e quanti invece abbiano sviluppato la malattia, il Covid-19. C’è però un dato inequivocabile, che è quello delle persone che hanno bisogno di cure ospedaliere: «Cinque sono i nostri concittadini ricoverati in ospedale».

Dato positivo, invece, è quello delle due Rsa, dove non attualmente ci sono ospiti positivi: una differenza non da poco rispetto alla primavera, quando si registrarono 44 casi di positività e otto decessi (le due Rsa, ovviamente, ospitano anche persone di altri Comuni, non solo sommesi).

Se 203 sono i positivi attuali, 121 sono i guariti e 7 i deceduti totali da inizio pandemia.

Nel suo messaggio alla città, Bellaria ha anche ringraziato i suoi concittadini per la solidarietà mostrata nei giorni scorsi: il sindaco è stato fino a lunedì in quarantena preventiva, per la seconda volta dopo la primavera scorsa, per contatti avuti con altre persone positive.