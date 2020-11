Stasera il consiglio comunale di Laveno Mombello

È convocato per questa sera, 30 novembre, il consiglio comunale di Laveno Mombello. I cittadini non potranno seguirlo in presenza, ma è possibile farlo sul canale YouTube del comune.

La seduta del consiglio comunale avrà inizio alle 20 e 30 e all’ordine del giorno, tra i diversi punti, si parlerà dei danni provocati dal maltempo e dei relativi sostegni economici, del progetto “Laghi sicuri-Estate 2020”, dell’acquisto di un autocarro per la manutenzione e altro. In conclusione si discuterà della mozione del gruppo di Centrosinistra per l’apertura di un punto tamponi rapiti a Laveno Mombello.

Il canale YouTube del Comune di Laveno Mombello

https://www.youtube.com/channel/UCJ8HqDiGBsUsBzWnkisj5hA/videos