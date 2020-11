Un incontro sull’economia circolare nel settore tessile e abbigliamento

“The collaboration within the European Textile and Clothing Industry: what is changing, why and how” (La collaborazione all’interno dell’industria tessile e dell’abbigliamento europea: cosa sta cambiando, come e perché). È questo il titolo della conferenza finale del progetto europeo ENTeR (Expert Network for Textile Recycling) per la promozione dell’economia circolare nei distretti industriali del tessile e della moda che si terrà, in modalità webinar, martedì 10 novembre, alle ore 10.

Obiettivo: condividere le sfide affrontate e i risultati raggiunti, anche nell’economia post-Covid-19, al fine di avvicinare sempre di più le imprese del settore a un modello economico circolare e sostenibile. Il settore tessile e abbigliamento è un pilastro essenziale dell’economia locale in tutte le regioni dell’Unione Europea, il progetto ENTeR promuove la collaborazione tra le aziende tessili e i centri di ricerca e innovazione al fine di ridurre la produzione di rifiuti tessili e prevenire il consumo di risorse non rinnovabili.

I risultati raggiunti negli anni sono incoraggianti e la conferenza finale del progetto ENTeR vuole essere sintesi e divulgazione del percorso intrapreso, ma anche una finestra sulle opportunità che si presentano per tutte le imprese grazie alle ricerche fin qui svolte dai partner del progetto.

Il convegno è organizzato dall’Unione degli industriali della provincia di Varese e dal Centro tessile cotoniero e abbigliamento di Busto Arsizio (entrambi partner di ENTeR), in collaborazione con ETP, la piattaforma tessile europea, che illustrerà i risultati di progetti di ricerca Horizon 2020 del settore tessile, in risposta all’emergenza Covid-19- L’evento si terrà in lingua inglese, la partecipazione è gratuita, sarà sufficiente iscriversi al seguente link.

Il convegno si inserisce all’interno del “Progetto ENTeR – Expert Network on Textile Recycling”, progetto di sviluppo economico promosso da Centrocot e Unione degli Industriali della Provincia di Varese e co-finanziato dal Programma Interreg Central Europe. Progetto che ha come obiettivo quello di rafforzare la capacità innovativa delle imprese della filiera tessile dell’Europa centrale, proponendo la riduzione di materie, degli scarti di produzione e l’utilizzo di risorse rinnovabili.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet cliccando qui. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Innovazione e Qualità dell’Unione. Per approfondire il tema leggi anche i risultati della ricerca: “Il tessile varesino è più circolare dell’industria italiana”