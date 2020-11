Uyba, vittoria sofferta a Perugia

Al PalaBarton di Perugia la Unet e-work Busto Arsizio ritrova la vittoria contro le padrone di casa per 2-3 (23-25, 23,25, 25-17, 25-23, 12-15). Un risultato sofferto, visto che Gennari e compagne, avanti per 0-2, si sono fatte rimontare e hanno dovuto combattere fino all’ultimo punto anche nel quinto parziale, vinto 12-15. Due punti comunque importanti per la classifica ma ancora tanto lavoro da fare per le biancorosse, che hanno dovuto faticare tanto per strappare la vittoria alle padrone di casa.

Nel quarto set la Uyba ha dovuto fare a meno del suo libero titolare, Giulia Leonardi, uscita per un dolore alla gamba sinistra (possibile lesione muscolare del tricipite surale) e sostituita dalla giovanissima Chiara Cucco. Da sottolineare, come giustamente ha rimarcato coach Fenoglio nel discorso alla squadra al centro del campo a fine match, la forza del gruppo, che ha fatto la differenza.

Top scorer per le biancorosse, l’opposto Mingardi, che chiude con 26 punti (3 ace, 4 muri), seguita da Gray con 18 punti. Bene anche capitan Gennari (per lei 17 punti, 1 muro, 1 ace) e la centrale Stevanovic (14 punti, 2 ace, 4 muri). Dall’altra parte della rete si fanno vedere Havelkova (24 punti, 2 ace, 3 muri), Ortolani (20 punti, 1 ace, 3 muri) e Angeloni (18 punti).

A fine partita, Mingardi commenta così il risultato: “Volevamo una svolta, dopo un periodo difficile. Importante vincere stasera, siamo partite bene, poi calate tecnicamente nel terzo e psicologicamente nel quarto per l’uscita di Giulia Leonardi. Sono contentissima dell’apporto delle giovani Bonelli e Cucco che hanno dato tutto. E’ una vittoria che dà carica perché ottenuta dopo una partita giocata punto a punto”.

La Uyba si ferma ora in Umbria per prepararsi al meglio per la Champions League, che vedrà Gennari e compagne impegnate a Scandicci dal 1 al 3 dicembre.

La partita

Coach Fenoglio schiera in campo Bonelli in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Stevanovic e Olivotto al centro, Leonardi libero.

Nel primo set Perugia parte subito bene (3-1), approfittando degli errori della Uyba. Le biancorosse però reagiscono e riportano equilibrio (5-5). Si procede punto a punto in una partita accesa e combattuta (21-21 e time out per coach Mazzanti). Al rientro in campo il servizio di Mingardi chiude 23-25.

Anche nel secondo parziale la situazione si mantiene in assoluto equilibrio, con le due formazioni che si inseguono punto su punto. L’attacco di Mingardi e l’errore di Ortolani portano al 19-21 (dentro Poulter per Bonelli, time-out Mazzanti). Sul finale un fallo di formazione delle bustocche regala alle padrone di casa il 23-24 ma a chiudere i conti pensa subito Poulter che di prima fa 23-25.

Nel terzo set è lotta punto a punto tra le due formazioni che sono intenzionate a darsi battaglia (9-8). Perugia approfitta degli errori biancorossi per scappare via(17-14). Mingardi ci prova ma dall’altra parte Agneloni e Koolhaas hanno scaldato il braccio (23-17). La Bartoccini chiude il set

Ancora equilibrio nel quarto set. Sul 6-5 Leonardi è costretta a uscire dal campo per un dolore alla gamba sinistra (al suo posto dentro Cucco). Mingardi prova a rientrare in partita con attacco e muro ma Aelbrecht a muro fa volare Perugia (14-11). Angeloni forza il servizio e guadagna altre due lunghezze (17-12). Mingardi firma due ace consecutivi e si riporta a -1 (18-17) ma le attaccanti umbre non ci stanno e corrono sul 24-17. Ancora una volta Koolhaas mette a segno il 25-23.

Tie-break. Equilibrio e grande spettacolo in campo con le due formazioni intenzionate a provare a portare a casa una vittoria importante (4-4). Ortolani e Havelkova provano a mettere distanza ma Gennari non ci sta e tiene la Uyba in scia. Sul finale Mingardi è implacabile e chiude set e partita 12-15.

Il tabellino

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet e-work Busto Arsizio 2-3 (23-25, 23,25, 25-17, 25-23, 12-15)

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Di Iulio 1, Havelkova 24, Koolhaas 9, Ortolani 20, Angeloni 18, Aelbrecht 4, Cecchetto (L), Agrifoglio. Non entrate: Mlinar, Carcaces, Rumori, Casillo, Scarabottini.

Unet e-work Busto Arsizio: Gray 18, Olivotto 6, Mingardi 26, Gennari 17, Stevanovic 14, Bonelli 1, Leonardi (L), Poulter 1, Cucco (L), Herrera Blanco, Escamilla. Non entrate: Bulovic, Piccinini, Campagnolo.

Arbitri: Turtù, Feriozzi.

Note. Perugia: ace 4, muri 10. Busto Arsizio: ace 6, muri 15. Durata set: : 28′, 26′, 24′, 31′, 17′