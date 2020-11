Vaccino antinfluenzale, stop questa settimana a Samarate

Dopo le somministrazioni della settimana scorsa, “salta” un giro la vaccinazione a Samarate.

L’annuncio, per ora, riguarda almeno due medici. Il dottor Grati ” informa che le vaccinazioni antinfluenzali previste nella giornata di giovedì 12 novembre” al Centro Anziani Dott. Ollearo “sono rinviate, in attesa della nuova fornitura di vaccini”. Le prossime date utili saranno comunicate in seguito.

Salterà anche la distribuzione di sabato 12 novembre per i pazienti del dottor Ciccolella,«mentre dovrebbe rimanere valido l’appuntamento del 19» dice Piera Primerano, consigliera comunale che fa anche la volontaria per la gestione del punto vaccinazioni al Centro Anziani Dott. Ollearo. «Adesso avvertiremo anche tutti i pazienti in attesa per sabato».

Sabato scorso a Samarate si erano viste anche scene piuttosto animate, in corrispondenza della mattina di vaccinazioni: non essendo prevista prenotazione, la coda che si è formata dalle prime ore del mattino è stata poco disciplinata (nonostante l’impegno dei volontari comunali) e sono intervenuti anche carabinieri e Polizia Locale per rimettere ordine.