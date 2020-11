Il virus non rallenta, le richieste di intervento delle USCA restano elevate nel Gallaratese e nel Saronnese

Una media di 100 attivazioni e 1500 controlli telefonici. Sono 98 i medici delle USCA di Ats Insubria, divisi tra i territori di Varese e Como, stanno svolgendo le visite domiciliari, attivate dai medici di medicina generale.

Nell’ultima settimana, anche al loro portale si iniziano a vedere timidi segnali di rallentamento dei contagi . Quasi ovunque ma non nel Gallaratese e nel Saronnese: « Sono le due zone che rimangono più critiche – spiega il dottor Ettore Scoppetta, Responsabile monitoraggio e controllo rete dell’offerta Ats Insubria – In queste due aree, oltre ai medici delle postazioni, operativi ogni giorno dalle 8 alle 20, abbiamo affiancato dei rinforzi della squadra di USCA Insubria che abbiamo costruito proprio per raddoppiare la presenza nelle zone più critiche».

I tempi di attivazione da parte dei medici curanti sono di circa 24/48 ore, le squadre si presentano in coppia ma uno solo entra in casa del paziente per controllare i parametri, farne una valutazione oggettiva e effettuare, nel caso, il tampone rapido.

Finita la visita, l’usca riferisce al curante fornendogli una relazione dettagliata e proponendo un percorso di cura che andrà comunque deciso dal medico del paziente. L’Usca continua poi a seguire il paziente telefonicamente per coglierne eventuali variazioni che possano suggerire l’eventuale ospedalizzazione.