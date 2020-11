Wine tour, passeggiate virtuali tra i vigneti del Roero

In attesa di poter tornare a viaggiare si moltiplicano online iniziative virtuali per promuovere i territori. In Piemonte, l’Ecomuseo delle Rocche del Roero ha lanciato sulla sua pagina Facebook la campagna online di illustrazione e promozione delle passeggiate fra i vigneti.

Percorsi ora preclusi al turismo, dato l’ultimo Dpcm che istituisce la zona rossa in tutto il Piemonte, ma ottimi spunti per gite e viaggi per quando sarà di nuovo possibile. Trekking alla scoperta dei cru panoramici del Roero centrale è un foto-racconto di Valentina Casetta sommelier per il progetto WineTour, a cura del Consorzio Roero e dell’ Ecomuseo delle Rocche del Roero.

Un itinerario quasi interamente di cresta, che valorizza geometrie vinicole di rara bellezza, con vedute panoramiche a 360° su castelli e torri medievali. Lungo il percorso è possibile fare tappa presso le numerose cantine che producono Roero Docg bianco e rosso.

I paesi attraversati sono: Montaldo Roero, Monteu Roero e Canale. L’audio e video guida del percorso sono disponibili su izi.TRAVEL: www.facebook.com/EcomuseoRocche