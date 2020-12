ABenergie pronta ad assumere 5 specialisti del digitale

ABenergie società che opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas naturale verde su tutto il territorio nazionale, dall’inizio del lockdown ad oggi, ha assunto 22 persone tutte nella sede di Bergamo. Si tratta di lavoratori dedicati allo sviluppo di nuove app, di prodotti IoT e di nuove startup digitali, esperti di logistica dell’eCommerce e di distribuzione e addetti al servizio pre e post vendita.

Ora sta nuovamente cercando altre 5 figure da inserire sempre nella sede di Bergamo, in particolare: 1 iOS developer per lo sviluppo delle App – 1 digital marketing specialist, che dovrà mettere in atto delle strategie marketing a livello digital – 1 E-commerce manager – 1 buyer di prodotto – 1 addetta/o al Servizio Clienti

Così Alessandro Bertacchi presidente di ABenergie: «Dall’inizio del lockdown, non ci siamo mai fermati. Abbiamo trovato la forza di ripensare il nostro business per adeguarci ai nuovi bisogni dei nostri clienti, scegliendo prima di tutto di spingere ancora di più innovazione e sostenibilità, nostri valori da sempre e che rappresentano secondo noi i fattori centrali anche nella fase di ripartenza del Paese. Ciò ha comportato l’avvio di nuovi progetti, che hanno richiesto l’inserimento di nuove risorse. Investire sul valore delle persone, da sempre al centro delle nostre priorità, rappresenti la vera chiave del cambiamento necessario per assicurare la competitività futura».