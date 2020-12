Addio all’amato catalogo Ikea

Dopo 70 anni di successi il catalogo IKEA va in soffitta. O meglio arricchirà il museo della grande azienda svedese diventata popolare in tutto il mondo.

Il primissimo venne realizzato dal fondatore ​​Ingvar Kamprad nel 1951. Ne fece 285.000 copie, che vennero distribuite nella parte meridionale della Svezia, dove fu fondata anche l’azienda. L’ultima produzione è stata la versione 2021 spedita quest’estate ed è stata stampata in 40 milioni di copie.

“Sia per i clienti che per i colleghi, il Catalogo IKEA è una pubblicazione che porta molte emozioni, ricordi e gioia. – Ha affermato Konrad Grüss, amministratore delegato, Inter IKEA Systems BV – Per 70 anni è stato uno dei nostri prodotti più unici e iconici, che ha ispirato miliardi di persone in tutto il mondo. Voltare pagina con il nostro amato catalogo è emozionante ma razionale. Il consumo dei media e il comportamento dei clienti sono cambiati e IKEA sta già aumentando gli investimenti digitali mentre i volumi e l’interesse per il catalogo sono diminuiti “.

The IKEA catalogue has a phenomenal 70-year legacy. We have decided to turn the page, to say goodbye to the IKEA catalogue and we look to the future with excitement as the work continues to find new ways to amplify the unique IKEA home furnishing knowledge.https://t.co/8oiXXSZxjt pic.twitter.com/7Wzu3j0VZn — IKEA (@IKEA) December 7, 2020

Insomma, con il digitale che avanza, anche il colosso svedese che con i suoi prodotti ha riempito le case di milioni di persone nel mondo, cambia pagina e lascia le tipografie.

“IKEA – si legge nel comunicato ufficiale dell’azienda – onorerà e celebrerà la fantastica storia del Catalogo IKEA. In omaggio, durante l’autunno del 2021, IKEA metterà a disposizione dei clienti nei negozi un libro, pieno di grande ispirazione e conoscenza dell’arredamento per la casa. Detto questo, l’amato Catalogo IKEA come lo conosciamo oggi non continuerà”.

CINQUE TAPPE DELLA STORIA DEL CATALOGO IKEA

1951: lo stesso Ingvar Kamprad creò il primo catalogo IKEA e la prima copertina del catalogo presentava la poltrona MK con rivestimento marrone. Stampato e distribuito in 285.000 copie nella parte meridionale della Svezia, 68 pagine. In svedese.

1998: Primo catalogo “IKEA at office” disponibile su Internet, che era un’edizione speciale che mostrava solo mobili per aziende / uffici. L’ambizione quest’anno era di presentare l’intero catalogo online, ma a causa della complessità dei sistemi IT il lancio è stato posticipato.

2000: Lancio di una versione cartacea e digitale del Catalogo IKEA.

2001: L’e-commerce viene lanciato per la prima volta nella storia di IKEA, in Svezia e Danimarca.

2016: nel suo anno di punta, il Catalogo IKEA è stato distribuito in 200 milioni di copie, in 69 versioni diverse, 32 lingue e in più di 50 mercati.

TUTTI I CATALOGHI IKEA DAL 1950 AL 2020

Qui trovate tutti i 70 cataloghi con le loro celebri copertine.