Addio a don Stefano Landonio, parroco nato a Olgiate Olona

Due comunità in lutto per la morte di don Stefano Landonio, deceduto all’età di 72 anni per un malore improvviso. Originario di Olgiate Olona, dove era nato nel 1948, era parroco della comunità di Verderio Inferiore (in provincia di Lecco) dal 1999.

Sacerdote molto amato, ha lasciato un segno importante nella sua comunità, dando il via a diverse iniziative e opere. Il malore improvviso che lo ha colpito nelle scorse ore non gli ha lasciato scampo.