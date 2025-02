Intervento straordinario a Olgiate Olona per l’emergenza mosche e moscerini

In settimana la località Balina di Olgiate Olona è stata, ancora una volta, presa d’assalto dalle mosche e dai moscerini. Per cercare di porre rimedio al problema, l’Amministrazione Comunale ha disposto un intervento urgente e straordinario di demuscazione.

L’operazione si svolgerà nella zona nord-ovest di Olgiate Olona, in località Balina, con particolare attenzione alle aree adiacenti alle attività agricole. Il trattamento avrà luogo sabato 1 marzo dalle ore 11:00 alle ore 12:30 (salvo condizioni meteo avverse che ne impediscano l’esecuzione).

«Si raccomanda ai cittadini – si legge nella nota del Comune -, nella fascia oraria indicata, di tenere le finestre chiuse e di evitare la permanenza all’aperto. In parallelo, sono già in fase di posizionamento, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, le trappole anti-mosche, che entreranno in funzione in base all’andamento delle temperature».

L’Amministrazione, con il Sindaco in prima persona, la Giunta, i Consiglieri, l’Ufficio Tutela Ambientale, la Polizia Locale e l’Ufficio Ecologia, sta operando in stretta collaborazione con la Provincia di Varese, ATS Insubria, i Carabinieri e Carabinieri Forestali dello Stato per affrontare e risolvere tempestivamente l’emergenza.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali preposti.