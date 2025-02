Emergenza mosche ad Olgiate Olona: il Comune intensifica gli interventi

Un’invasione anomala di mosche sta creando disagi ai residenti di Olgiate Olona, in particolare nella zona Balina. L’Amministrazione Comunale ha annunciato un rafforzamento delle misure di contrasto, con controlli, sanzioni e azioni straordinarie di demuscazione, in collaborazione con ATS, la Provincia di Varese e l’Arpa.

Un fenomeno anticipato rispetto agli anni scorsi

Negli ultimi anni, la presenza massiccia di mosche veniva registrata in primavera inoltrata, mentre quest’anno il fenomeno si è presentato con grande anticipo. Già nelle scorse settimane, la Polizia Locale ha eseguito verifiche e applicato sanzioni a soggetti in posizione irregolare rispetto alle disposizioni vigenti.

Domenica 23 febbraio, il Comandante della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo nelle attività agricole coinvolte dall’ordinanza n. 20/24 sulla lotta contro l’infestazione da mosche. Durante il controllo, gli operatori hanno manifestato disponibilità a ricercare eventuali focolai e ad attuare trattamenti straordinari di demuscazione.

Di fronte alla gravità della situazione, il sindaco Giovanni Montano ha richiesto un sopralluogo urgente da parte di ATS e degli uffici competenti della Provincia di Varese per individuare le cause dell’invasione e attivare azioni preventive immediate.

Le misure previste includono: Demuscazione straordinaria nelle zone più colpite; Installazione anticipata di trappole per mosche rispetto ai tempi previsti; Monitoraggio continuo del fenomeno, con il supporto di un consulente tecnico per valutare ulteriori interventi.