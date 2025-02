Olgiate Olona, torna l’emergenza mosche. Futura Civitas: “A che punto sono i sopralluoghi alle aziende?”

Il quartiere Balina di Olgiate Olona torna a fare i conti con un problema che aveva già destato preoccupazione in passato: la proliferazione delle mosche. Un problema che sta creando disagi ai residenti, i quali si sono mobilitati per chiedere interventi tempestivi e trasparenza sulle azioni dell’amministrazione comunale (nella foto l’invasione che si sta verificando in questi giorni, ndr).

A farsi portavoce delle istanze della comunità è l’Associazione di Promozione Sociale Futura Civitas, recentemente costituita con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con le istituzioni. Con una lettera aperta, l’associazione ha sollevato nuovamente il problema e richiesto aggiornamenti sugli interventi previsti per arginare la diffusione degli insetti causati, con tutta probabilità, da un’importante azienda agricola della zona.

Le richieste dell’Associazione Futura Civitas

Nel documento, Futura Civitas pone una serie di domande all’amministrazione comunale, tra cui:

A che punto sono i sopralluoghi nelle aziende della zona?

Perché non viene istituita una commissione per informare i cittadini sulle azioni intraprese?

Quali sono le misure previste nel breve e lungo termine per risolvere il problema delle mosche e dei cattivi odori?

Partecipazione e trasparenza: una revisione del regolamento delle commissioni comunali

Oltre al problema della proliferazione degli insetti, l’associazione ha ribadito la necessità di una maggiore trasparenza nella gestione delle commissioni comunali. Tra le richieste avanzate, vi è la pubblicazione degli ordini del giorno e dei verbali, oltre alla possibilità per i cittadini di assistere alle riunioni.

Futura Civitas ha ricordato di aver già sollevato il tema con lettere inviate il 4 novembre e il 17 dicembre 2024, senza però ricevere risposte concrete. L’obiettivo è quello di rendere più accessibile il lavoro delle commissioni e favorire un dibattito democratico.

Regolamento antenne: quando la presentazione pubblica?

Infine, l’associazione ha chiesto chiarimenti sul regolamento delle antenne telefoniche, a distanza di due anni dall’installazione di un secondo impianto nel quartiere Sant’Antonio. Dopo lo stanziamento di 10.000 euro nel Consiglio Comunale del 26 marzo 2024, i cittadini attendono ancora la presentazione pubblica delle linee guida per una razionalizzazione degli impianti.

Un appello alla comunità

L’Associazione Futura Civitas ha deciso di rendere pubblica la lettera per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi e stimolare un dialogo costruttivo con le istituzioni. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e per garantire una gestione trasparente e condivisa del territorio.