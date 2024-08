Quartiere di Olgiate Olona invaso dalle mosche. Parte la denuncia dal Comune

Il quartiere Balina di Olgiate Olona continua a vivere una situazione di grave disagio a causa della massiccia presenza di mosche e cattivi odori, fenomeni che rendono difficile la vita quotidiana per i residenti. Da tempo, infatti, numerosi cittadini hanno segnalato questi problemi, che hanno raggiunto un livello di emergenza durante il mese di agosto.

Il sindaco Giovanni Montano ha recentemente intensificato gli sforzi per affrontare questa situazione, convocando un tavolo tecnico con le autorità competenti e programmando un intervento di demuscazione per il 29 agosto, mirato a ridurre drasticamente la presenza di insetti nella zona più colpita.

Non è la prima volta che il problema viene portato all’attenzione delle autorità. Già in passato, il sindaco aveva emesso un’ordinanza per imporre ai titolari di aziende zootecniche, proprietari di terreni agricoli e depositi di rifiuti una serie di misure per la prevenzione e disinfestazione delle mosche. Tuttavia, i risultati ottenuti finora non sono stati sufficienti a migliorare la situazione. Proprio oggi, mercoledì, è stato fatto un ulteriore sopralluogo che ha interessato le aziende zootecniche del quartiere ai fini di verificarne il rispetto.

Per risolvere definitivamente il problema, la Giunta Comunale ha affidato a un professionista esterno l’elaborazione di uno studio tecnico e giuridico per individuare soluzioni concrete alle problematiche ambientali che affliggono il quartiere Balina. Nel frattempo, il Sindaco ha anche deciso di procedere con una denuncia presso l’Autorità Giudiziaria, sottolineando la gravità della situazione e l’importanza di tutelare la salute pubblica.

«Non possiamo permettere che i nostri concittadini vivano in condizioni insalubri – ha dichiarato Montano -. Abbiamo già attivato tutte le autorità competenti e ora ci aspettiamo risposte concrete e tempestive. Il nostro obiettivo è garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per risolvere definitivamente questo problema».

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione della situazione, aggiornando costantemente i cittadini e invitandoli a segnalare ulteriori disagi. La speranza è che le azioni intraprese portino finalmente a una soluzione definitiva, restituendo ai residenti del quartiere Balina una qualità della vita degna di tale nome.