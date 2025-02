Ancora un mese di attesa per la riapertura dell’ufficio postale di Olgiate Olona

Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Olgiate Olona è prevista entro la fine del mese di marzo a causa di un ritardo nello svolgimento di tutti gli interventi previsti.

Al momento i lavori di ristrutturazione e riqualificazione all’interno del cantiere della sede di Via Oriani 12, stanno procedendo regolarmente con interventi sulla pavimentazione, sul sistema di illuminazione interamente a led e con la ridefinizione degli spazi all’interno della sala al pubblico che ha previsto l’introduzione di due nuove postazioni ribassate delle quattro previste agli sportelli, per favorire una migliore relazione con la clientela e di due sale consulenza completamente rinnovate.

Alla riapertura, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile ed entro il 2026 anche il rilascio di passaporti, carte di identità elettroniche ecc. secondo quanto previsto dal progetto Polis che trasforma l’ufficio postale nella “Casa dei servizi Digitali” abilitata ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’Azienda consapevole dei disagi ha promosso a breve un sopralluogo con il primo cittadino per condividere lo stato di avanzamento dei lavori, quasi al termine.

Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Olgiate Olona possono continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Castellanza – via Bernocchi 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di ATM Postamat per poter eseguire in modalità self operazioni di prelievo, ricarica carte Postepay, Postemobile e numerose altre operazioni.