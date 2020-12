Babbo Natale arriva scuola con il Pedibus

Una mattinata speciale quella di ieri, martedì 22 dicembre, per l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie di bambini e ragazzi di Comerio. I volontari del Pedibus hanno infatti scortato per le vie del paese un personaggio magico, Babbo Natale, che ha fatto visita alla Scuola Primaria, all’Asilo e alla Scuola dell’infanzia per consegnare agli alunni i dolcetti donati dalla ditta Maghetti.

Nella notte Babbo Natale era passato anche dalla scuola secondaria di primo grado, dove la dolce sorpresa è stata trovata direttamente dai ragazzi al mattino, lasciata sulla cattedra di ogni classe. Ultima tappa del tour di Babbo Natale a Comerio sono stati i negozi del paese, per uno scambio di auguri.

A Babbo Natale, i suoi elfi e ai volontari del Pedibus che lo hanno accompagnato con gioia, così come accolgono ogni mattina i bambini per portarli a scuola, i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.