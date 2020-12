Bianchi (Lega): una zls per dare nuovo slancio al centro-nord

Il deputato della Lega Matteo Bianchi è stato il primo firmatario di un ordine del giorno che punta alla realizzazione di una zona logistica semplificata anche per le regioni sprovviste di uno sbocco sul mare.

«Le zls – spiega Bianchi – sono state pensate per lo sviluppo delle aree portuali e per meglio collegare le merci al tessuto produttivo italiano e del resto del mondo. Con un odg alla Legge di bilancio, recepito con raccomandazione dal Governo, si mette il primo tassello alla creazione di zls nelle regioni prive di sbocco sul mare come la Lombardia che ha il suo punto cargo più importante nell’aeroporto di Malpensa».

«Questa apertura – aggiunge il deputato leghista – è un primo passo che va colto da tutte le forze politiche del territorio, affinché si possa arrivare a breve a correggere la norma per dare ulteriore slancio per una ripresa economica del territorio del centro-nord».