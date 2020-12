Consigli per rinforzare il sistema immunitario durante l’inverno

È ormai inverno e il nostro corpo lo avverte. I primi freddi incidono sulla salute e a risentirne è il sistema immunitario. È anche vero che lo stile di vita e come ci si protegge dal freddo influisce sul modo in cui il corpo reagisce all’inclemenza dell’inverno.

I consigli che riportiamo di seguito possono aiutare ad affrontare al meglio le rigide temperature invernali e mantenere attivo il sistema immunitario.

Situazioni stressanti e cattiva alimentazione sono alcuni dei fattori che possono influire sull’abbassamento delle difese immunitarie rendendo l’organismo più vulnerabile al freddo invernale. A ciò si aggiungono i continui sbalzi di temperatura cui si è soggetti quando si resta per molto tempo in spazi chiusi e poco ventilati. La probabilità di contrarre febbre o raffreddori è alta. Pertanto, è necessario adottare alcuni accorgimenti per proteggere al meglio il nostro corpo.

L’importanza dell’alimentazione come metodo di prevenzione

L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale sull’organismo. Molte delle sue funzioni dipendono infatti da quello che mangiamo. Un’alimentazione ricca di vitamine e minerali è essenziale per proteggersi dai raffreddori. La prevenzione del raffreddore viene comunemente associata all’assunzione della vitamina C, ma anche la vitamina D svolge una funzione importante quando si tratta di proteggersi dai sintomi influenzali, secondo quanto evidenzia uno studio realizzato dall’Università di Cambridge.

Secondo lo studio, la vitamina D aiuta a rafforzare il sistema immunitario, rilascia peptidi antimicrobici che hanno un effetto protettivo sull’organismo. Perciò, è necessario includere alimenti che aiutino a produrre vitamina D, oltre a cercare di esporsi al sole per circa 10 minuti al giorno.

Alcuni degli alimenti ricchi di vitamina D sono il pesce grasso come il salmone o il tonno, l’uovo o la borragine. La vitamina C è contenuta in alimenti come gli agrumi, i peperoni, il cavolo e le verdure a foglia verde. Si possono anche assumere specifici integratori alimentari che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. L’uso di integratori alimentari in inverno aiuta a rafforzare il corpo e compensare le eventuali carenze vitaminiche della dieta quotidiana. “Ovviamente un integratore non dovrebbe mai sostituire del tutto una dieta equilibrata”, sostengono gli esperti della farmacia online Viata.

Anche la vitamina E aiuta mitigare gli effetti dei sintomi influenzali e del raffreddore, soprattutto nelle persone anziane. Si tratta di una vitamina alla quale quasi mai si pensa quando si parla d’influenza, ma che in realtà è a tutti gli effetti un potente antiossidante che aiuta a rafforzare le difese naturali dell’organismo.

Parlando di minerali, un’importante funzione è svolta dallo zinco che ha un effetto preventivo in quanto oltre a rafforzare l’organismo, lo rende più resistente di fronte agli attacchi di virus e batteri. Inoltre, in caso di raffreddore o sintomi influenzali, aiuta a ridurre notevolmente gli effetti. Lo zinco è contenuto in alimenti come le carni, i frutti di mare, i cereali integrali, i legumi e le noci.

Praticare sport è un buon modo per rafforzare il sistema immunitario

Lo sport svolge un ruolo importante nel rafforzamento del sistema immunitario. Secondo uno studio presentato da Charles E. Matthews, dell’Università della Carolina del Sud, essere fisicamente attivi ha effetti benefici non solo sulla mente ma anche sul corpo e riduce il rischio di molte malattie. Di conseguenza, rafforza le difese dell’organismo e rende molto più lievi i sintomi influenzali. Praticare sport con regolarità aiuta a essere fisicamente più forti.

Lo stress è nemico del sistema immunitario

Lo stress ha influenze negative sull’organismo e quindi non aiuta contro gli attacchi di virus e batteri. Concedersi dei momenti di relax e riposare adeguatamente è fondamentale quando si tratta di mantenere il nostro corpo in perfette condizioni. Riposare bene ha effetti positivi anche sull’umore, qualcosa che è fondamentalmente legato a fattori come lo stress e la risposta delle nostre difese immunitarie.