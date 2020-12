Il contagio ferma ancora la Uyba: rinviato il recupero con Chieri

Salta con 24 ore di preavviso il recupero di campionato per la Unet E-Work Busto Arsizio: le Farfalle, che avrebbero dovuto ospitare Chieri in viale Gabardi (martedì 8, ore 18) sono state fermate dalla Lega Volley Femminile dopo i riscontri dei tamponi avvenuti dopo le partite di Champions disputate a Scandicci, in una “bolla” che a quanto parte non è riuscita a evitare problemi di Covid-19.

Proprio la società toscana ha comunicato di aver accertato alcune positività al coronavirus nel gruppo squadra dopo le partite europee, e lo stesso problema era stato riscontrato nei giorni scorsi tra le tedesche di Schwerin che erano state le ultime avversarie della Uyba.

Di recente, anche in casa bustocca, sono comparsi alcuni sintomi riconducibili al Covid-19 all’interno del “gruppo squadra” anche se non sono ancora stati effettuati i tamponi di controllo. Per effetto di tutte queste informazioni, la Lega ha scelto la strada dello stop: Busto-Chieri quindi non si gioca mentre non ci sono ancora indicazioni né sulla data del nuovo recupero né in merito a sabato 12, quando la Unet avrebbe dovuto ospitare Casalmaggiore. Rinviato quindi l’esordio da capo allenatore di Marco Musso che ha nel frattempo rilevato Fenoglio sulla panchina delle biancorosse.