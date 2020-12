Da domenica si potrà tornare a spostarsi tra Piemonte e Lombardia

Calo dei contagi e degli indici monitorati dall’Istituto superiore di sanità. Anche il Piemonte, da domenica 13 dicembre, diventerà “zona gialla”. Lo ha annunciato alla stampa il presidente della Regione, Alberto Cirio.

A partire da domenica potranno dunque riaprire i ristoranti e i bar piemontesi, seppur solo fino alle 18.

Si potrà inoltre riprendere a uscire dal proprio comune di residenza e spostarsi anche verso la Lombardia e viceversa. (Nella foto in alto il ponte di ferro che separa Sesto Calende e Castelletto Ticino, al confine tra Piemonte e Lombardia)

Una decisione attesa soprattutto nei territori di confine come il Varesotto, il Novarese e il Verbano Cusio Ossola. Tornerà libera anche la navigazione lungo il tratto italiano del Lago Maggiore, territorio diviso dal confine tra le due regioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti: nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Si potrà raggiungere il Piemonte e viceversa la Lombardia anche per fare acquisti: i negozi sono aperti ma in zona gialla sono previste delle limitazioni per gli orari dei centri commerciali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Quello che prenderà il via dai prossimi giorni sembrerà dunque un primo lento ritorno a una normalità ma seguirà la nuova chiusura prevista per le vacanze di Natale. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, i confini regionali rimarranno chiusi così come pure quelli cittadini nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Il presidente del Piemonte Cirio in una lettera al premier Conte aveva chiesto la possibilità di consentire i ricongiungimenti familiari per i residenti nei comuni di piccole dimensioni.