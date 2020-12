Gavirate studia i lavori per mettere in sicurezza il territorio prima della primavera

Evitare il ripetersi di un evento meteorologico così disastroso come quello vissuto il 7 giugno scorso. È l’obiettivo che il Comune di Gavirate sta perseguendo con la collaborazione di diversi soggetti: « Dopo aver sistemato le diverse aree critiche – spiega il sindaco Silvana Alberio – il nostro ufficio tecnico ha iniziato subito a lavorare con gli attori coinvolti per trovare soluzioni adeguate prima della primavera prossima. Sapere cosa la Natura riserva è impossibile ma si studiano soluzioni per la messa in sicurezza sia di Armino sia di altre zone del comune toccate da ciò che è successo a Ca’ de Santi».

Un geologo e un ingegnere idraulico stanno identificando le attività da svolgere mentre l’amministrazione ha reperito i fondi per intervenire prima dell’arrivo della stagione più a rischio: « Gli interventi identificati verranno presentati alla popolazione in primavera – ha assicurato il sindaco – nel corso di un incontro dedicato al nuovo piano di emergenza della Protezione civile. Spero possa essere una serata in presenza».