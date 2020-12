Ginevra Negrello non tradisce: seconda vittoria nel Gran Premio Italia

Ginevra Negrello concede il bis: la 15enne varesina, grande promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, vince anche la seconda prova del Gran Premio Italia (manifestazione voluta dalla Federghiaccio per questa stagione povera di appuntamenti internazionali) e si conferma – nonostante la giovane età – una delle atlete di punta della nazionale per le discipline invernali.

Sulla pista di Egna-Neumarkt, in provincia di Bolzano, la varesina (foto FISG) vince la tappa replicando così il successo ottenuto a Bergamo a fine ottobre: risultati che le consentono la qualificazione alle finali del circuito in programma nella città orobica nel prossimo febbraio, un appuntamento al quale si presenterà con il ruolo di favorita.

Nella due giorni bolzanina, l’atleta della Varese Ghiaccio allenata da Alessandra Buzzi, non ha preso particolari rischi anche a causa di un ginocchio non in perfette condizioni, ma dopo un secondo posto nel programma corto del sabato ha sopravanzato Lucrezia Beccari, seconda classificata. Alla fine delle due esibizioni, l’atleta varesina – che è anche campionessa italiana juniores – ha ottenuto 176,31 punti contro i 168,94 di Beccari e i 151,00 di Elisabetta Leccardi. Quarta, ma più staccata, l’altra portacolori della Varese Ghiaccio, Francesca Poletti.

Negrello e Leccardi sono quindi le due prime qualificate alle finali di Bergamo del 13-14 febbraio; gli altri due nomi per l’individuale femminile arriveranno dopo la quarta e la quinta tappa (a Trento e Torino). Già quattro invece i qualificati nel maschile (Grassl, Rizzo, Frangipani e Dalla Torre) così come sono già certe della finale tre coppie (Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii, Della Monica-Guarise).