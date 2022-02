Mastini vicini al sorpresone: l’Unterland vince gara1 per 4-3

I Mastini vendono carissima la pelle nella prima partita dei playoff di Italian Hockey Legue, ma il primo round va ai favoriti altoatesini dell’Unterland Cavaliers, con il minimo scarto. 4-3 alla Würth Arena di Egna, con qualche dispiacere in casa giallonera per qualche decisione arbitrale dubbia e con una penalità partita ai danni di Schina.

Al Varese non sono bastate nemmeno ben due reti marcate in inferiorità numerica, una chicca rara, ma la squadra di Malfatti ha poco da rimproverarsi perché ha saputo giocare alla pari della testa di serie numero uno del campionato, mettendola anche in difficoltà.

Vero, i Cavalieri sono presto andati avanti 2-0 (e non sono mai andati sotto nel punteggio), ma è altrettanto vero che prima della rete iniziale arrivata da Kokoska il Varese aveva già all’attivo un palo colpito da Mazzacane, con puck beffardo ad attraversare la porta de uscire dalla parte opposta. Il primo gol dell’Unterland è stato così una doccia fredda raddoppiata poco dopo quando anche Kaufmann ha trovato il 2-0. La replica varesina però è stata importante: Marcello Borghi ha accorciato con un tiro da posizione defilata, poi Capannelli ha addirittura impattato sfuggendo in inferiorità numerica e ipnotizzando il portiere Giovanelli prima di infilare il 2-2. Peccato per il nuovo vantaggio altoatesino a ridosso della pausa con Zerbetto.

Nel terzo centrale il Varese ha sfiorato il pari con Caletti: solo un miracolo di Giovanelli con il piede ha evitato il 3-3. Poi però gli animi si sono scaldati e a farne le spese è stato Schina che ha subito una penalità partita che, presumibilmente, gli farà perdere anche Gara2. Poi, con McGrath in panca puniti, ecco la rete del 4-2, l’unica in powerplay per i padroni di casa con Muraro incolpevole. Anche in questa circostanza però i Mastini hanno saputo replicare e a ridosso del 40′ è stato di nuovo Marci Borghi a gelare i tifosi di casa.

Nei 20′ finali però, il punteggio non si è più mosso: un ottimo Varese, sostenuto da diversi tifosi giunti in Alto Adige, ha provato a trovare il varco buono per allungare la partita all’overtime, ma le parate di Giovanelli e la solidità della difesa hanno impedito il pareggio. Il coraggio, di certo, non è mancato ai ragazzi di Malfatti che ora tornano a Milano con un punto in meno nella serie ma con la fiducia di poter giocare alla pari dei Cavalieri. Appuntamento a martedì per Gara2.