I Mastini riaprono la serie: Unterland battuto 5-2

Chi li aveva dati per morti dopo il ko interno di martedì sera, si deve ricredere: i Mastini riaprono il proprio quarto di finale playoff andando a vincere in trasferta a Egna sul campo dell’Unterland con il punteggio di 5-2.

Una prova di forza quella data dai ragazzi di Malfatti, che prima rispondono colpo su colpo ai Cavaliers e poi, negli ultimi 25’, vanno a segno per tre volte stroncando i padroni di casa, con la chicca della doppietta di Marcello Borghi nel terzo finale a certificare il successo e un riavvicinamento nel punteggio della serie, ora sul 2-1 per gli altoatesini.

Il Varese è salito in Alto Adige senza M. Mazzacane e senza l’infortunato Bertin ma con Caletti e Schina in organico dopo la squalifica scontata in Gara2 è frutto di qualche decisione arbitrale mal digerita del primo incontro. Sarà un caso, ma entrambi sono entrato nel tabellino dei marcatori: il centro ha siglato il momentaneo 1-1 dopo la rete iniziale di Dobias, il difensore ha invece realizzato il 2-3 al 35’, il gol che ha sparigliato il risultato e dato ai Mastini quel vantaggio mantenuto (anzi allargato) sino alla sirena finale. Il primo scatto in avanti dei gialloneri (1-2) era invece arrivato dalla stecca di Capannelli, l’attaccante canadese che si sta confermando un valore aggiunto per i Mastini.

Ora il quarto di finale torna in casa giallonera; appuntamento sabato all’Agorà di Milano per una Gara4 che si annuncia imprevedibile.

Unterland Cavaliers – Mastini Varese 2-5

(1:1 1:2 0:2)

Marcatori: 15’42” Dobias (U – Brighenti), 19’43” Caletti (V – Capannelli, Borghi), 27’07” Capannelli (V – M. Borghi), 32’27” Brighenti (U – Dobias, Selva), 35’40” Schina (V – Capannelli), 52’39” M. Borghi (V – Belloni, De Biasio), 57’54” M. Borghi (V – Caletti).

Mastini Varese: Muraro (Mordenti), Schina, Papalillo, E. Mazzacane, McGrath, Belloni, De Biasio; Caletti, Vanetti, Capannelli, Mammoliti, M. Borghi, M. Mazzacane, Cordin, P. Borghi, Piroso, Tilaro. Coach: Malfatti.