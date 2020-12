Incidente mortale tra Ceriano Laghetto e Saronno

Terribile incidente la mattina di Natale in via Lega Lombarda a Ceriano Laghetto al confine con Saronno.

Coinvolti un ciclista e un’autovettura. È successo intorno alle 10, e malgrado i soccorsi tempestivi per il 42enne in bicicletta non c’è stato niente da fare.

Sul posto un’ambulanza e un mezzo dell’elisoccorso insieme ai carabinieri che hanno disposto la chiusura della strada. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il titolare del Cafè noir di Saronno.