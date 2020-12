Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: CAT

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra 5 anni)

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio (indirizzo Architettura e Interior Design) consegue le seguenti competenze:

Seleziona i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione

in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione Rileva il territorio, le aree libere e i manufatti , scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti

, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti Applica le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia

di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al Utilizza gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi

Tutela, salvaguarda, e valorizza le risorse del territorio e dell’ambiente

Compie operazioni di estimo in ambito privato e pubblico , limitatamente all’edilizia e al territorio

, limitatamente all’edilizia e al territorio Gestisce la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi

Organizza e conduce i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza

nel rispetto delle normative sulla sicurezza Approccia in maniera globale e unitario un progetto architettonico unendo conoscenza di processi ed esigenze contemporanee dell’abitare

L’alternanza scuola lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future e consapevoli e, nel contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato. Per questo motivo viene articolato con un periodo di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze dirette di stage da ritenersi parte integrante dei percorsi formativi in aula.

Solitamente la classe terza svolge l’alternanza scuola lavoro presso la Scuola Edile di Varese, mentre la quarta e la quinta presso studi professionali.

Vengono inoltre proposti stage di topografia in località montane, attività di rilievo svolte in Istituto o nel Parco dell’Alto Milanese, limitrofo alla nostra sede.

Non mancheranno le uscite didattiche in cantieri, mostre o fiere specifiche di settore (materiali innovativi, del mobile ecc.), visite guidate finalizzate allo studio sul campo del patrimonio architettonico nazionale e estero.

Da anni nel nostro corso CAT viene proposto e attuato il corso per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (120 ore curricolari nel triennio) conseguendo, previo esame finale, l’abilitazione.

