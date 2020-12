La grande solidarietà di Gallarate con le “scatole d’amore”

Il gran cuore di Gallarate (ma non solo) si mobilita per regalare un Natale affettuoso a tante persone in difficoltà: sono ottocento le “scatole d’amore” preparate nel giro di pochi giorni, da quando un piccolo gruppo di mamme si è attivato per portare anche in città l’iniziativa nata a Milano.

«Abbiamo aggiunto giorni e orari per le consegne, perché stanno arrivando tantissime scatole» dice Fabiola, una delle mamme che ha lanciato l’operazione. «A oggi siamo circa a 800. È partita anche la prima “macchinata” con le scatole destinate all’Associazione La Fonte, che segue le scatole per i bambini 0-6».

La rete di solidarietà ha infatti deciso di diversificare le scatole: per adulti in difficoltà (ospiti di Casa di Francesco, la struttura attivata nel 2016 in centro a Gallarate), per famiglie e per bambini. Come detto l’operazione solidarietà va oltre i confini comunali di Gallarate i genitori della Olona International school di Fagnano Olona, coordinati da Giuliana, hanno confezionato 130 scatole (nella foto).

Per assicurare la “gestione” di tanto entusiasmo sono stati ampliati anche gli orari di consegna delle scatole: al centro della Gioventù di via don Minzoni in centro a Gallarate si potrà consegnare martedì negli orari 8.30-10.30 e 18-20 e mercoledì 8.30-15. A Cascinetta, alla Caritas in via Verbano, potranno essere consegnate martedì e mercoledì nella fascia 11-12.