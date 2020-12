La magia delle luci di Natale è a Cunardo

Uno spettacolo per un pubblico senza età quello che papà Simone, mamma Adele e i figli Cristian e Michela offrono a tutti coloro che passano davanti alla loro casa. Un trionfo di atmosfere natalizie e di allegria aleggia infatti intorno alla loro abitazione, in via Bedero 11 a Cunardo, ogni sera dopo il tramonto. Qui, migliaia di lucine colorate, animaletti luminosi e ambientazioni scintillanti creano un vero e proprio luogo d’incanto.

Basta sostare qualche minuto per vedere il tenero via vai di passanti, con o senza bimbi, venuti appositamente per ammirare lo spettacolo. La famiglia anche lo scorso anno aveva acceso il Natale in paese, dichiarando di voler “regalare un po’ di gioia” ai concittadini e non solo. E mai come quest’anno si sente il bisogno di sognare un po’, con il Natale particolare che ci attende fra distanziamento e momenti di convivialità a rischio.

Per i più piccini allestita anche una luminosissima casettina in legno con al centro una magica buca lettere. Qui è possibile imbucare la propria lista dei desideri. Un sistema postale magico e dedicato garantisce la consegna diretta in Lapponia, a casa di Babbo Natale ovviamente.

Rosse, arancioni, gialle e verdi per fortuna qui non sono Regioni colorate dal virus, ma il colore delle lucine di una scenografia capace di regalare un po’ d’incanto. Senza chieder nulla in cambio, se non un sorriso.