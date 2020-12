Liceo linguistico Sereni: immersi nelle lingue straniere

Il Liceo Linguistico Sereni prevede lo studio per cinque anni di tre lingue (inglese, francese e tedesco), delle relative culture e letterature. Grazie all’ora settimanale di Conversazione con insegnante madrelingua per ciascuna delle tre lingue studiate, i ragazzi vivono un’esperienza costante di immersione nella lingua, che affina le competenze di ascolto, comprensione e produzione in lingua straniera.

Mentre per Inglese il percorso di apprendimento si pone in continuità con la scuola secondaria di I grado, Francese e Tedesco vengono insegnati a partire dai loro fondamenti.

Caratterizzanti sono inoltre gli scambi culturali individuali e di classe e i soggiorni linguistici all’estero.

LICEO LINGUISTICO ESABAC: UN ESAME, DUE DIPLOMI

“ESABAC” è l’acronimo di ESAME DI STATO (maturità italiana) e di BACCALAURÉAT (maturità francese).

Alla fine del liceo gli studenti possono conseguire entrambi i diplomi, previo il superamento di una prova d’esame specifica per la maturità francese. Il conseguimento del doppio diploma corrisponde alla certificazione linguistica di livello B2 e dà libero accesso a tutte le Università francesi presenti nel paese e a quelle delocalizzate (più di 180 corsi di studi sparsi nel mondo).

Il percorso Esabac inizia in terza liceo linguistico e prevede, accanto alla Lingua e alla Letteratura Francese, lo studio della Storia in lingua francese, con un programma di Storia che privilegia il mondo contemporaneo (dal 1945 ai giorni nostri in quinta).

IL RACCONTO DI VALERIA BONACCI

Valeria ha conseguito la maturità Esabac nel 2018 e oggi è una studentessa al secondo anno di lingue presso l’Università di Lausanne (CH).