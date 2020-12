A Monvalle il Natale si festeggia online

Ci sarà l’albero, le decorazioni, tanti giochi e attività per bambini, ma a Monvalle il Natale si festeggerà online. Anche quest’anno la Pro loco e la biblioteca comunale hanno unito le forze per tenere vivo lo spirito del Natale nonostante tutte le difficoltà legate alla situazione sanitaria.

«Quando a luglio – raccontano gli organizzatori – abbiamo iniziato i preparativi per il Natale non ci saremmo mai aspettati di dover trasformare una difficoltà in opportunità. Siamo piccini ma abbiamo una gran voglia di fare. Avevamo pensato a un albero luminoso, a uno spettacolo di luci e suoni, avevamo immaginato le classi dei nostri piccoli a fare la caccia al tesoro e i lavoretti natalizi intorno a quell’albero, mentre genitori e adulti avrebbero potuto bere il vin brulé (ricetta segreta Pro loco), godersi un coro gospel, acquistare manufatti al mercatino artigianale, finché non fosse arrivata la Befana in motocicletta. Poi, una settimana alla volta, sappiamo tutti quali restrizioni, limiti, rinunce dolorose (e necessarie) ci abbia dettato il Covid-19. Però non ci siamo arresi. Ci siamo solo trasformati».

Grazie all’impegno dei soci e dei volontari che lo hanno disegnato, costruito e montato, l’albero di Natale a Monvalle ci sarà. Sarà un albero “tecnologico”, illuminato da 2.300 led. L’inaugurazione si terrà online l’8 dicembre in diretta Facebook.

Quest’anno ci saranno anche tante attività dedicate ai bambini. A questo link ogni giorno si possono trovare sempre nuovi lavoretti, giochi, ricette e tutorial per trascorrere le feste e divertirsi. Basta aprire le caselle, proprio come un calendario dell’avvento, ma digitale.