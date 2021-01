Mercoledì l’ultimo spettacolo musicale di Natale a Monvalle

Come dice un vecchio detto: “L’Epifania tutte le feste porta via”, ma nonostante le difficoltà legate alla pandemia, a Monvalle si potrà ancora una volta far festa in sicurezza e salutare la fine del periodo natalizio sperando in un anno più semplice.

Mercoledì 6 gennaio alle 18 verrà infatti trasmesso in diretta l’ultimo spettacolo musicale con lo spegnimento delle 2.300 luci led che compongono l’albero di Natale “tecnologico” allestito dai volontari della Proloco e della Biblioteca comunale.

L’evento verrà trasmesso live sulla pagina Facebook della Proloco di Monvalle.