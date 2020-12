È nato “Malnazon” il gruppo Facebook per supportare i commercianti di Malnate

È da pochi giorni online, lo si trova facilmente su Facebook (nel caso, ecco il LINK), e ha già visto aderire quasi 400 persone.

Si chiama “Malnazon” ed è un gruppo Facebook aperto, al quale tutti possono accedere, per mettere in mostra le attività e le offerte dei commercianti malnatesi.

È in pratica una grande vetrina virtuale, nata in prossimità di Natale per le esigenze del periodo, ma che potrebbe benissimo andare avanti anche oltre.

Il messaggio è quello di aiutare le attività della città per dare una mano alla comunità malnatese, pensiero condiviso e rilanciato anche dall’amministrazione comunale che nelle scorse ore ha pubblicato un video sull’argomento: