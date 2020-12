Un libro e un quaderno nella calza della Befana

Il sacco della Befana come ogni anno si riempie di calze per i bambini, ma a Malnate e dintorni questa volta il contenuto è tutt’altro che scontato. Al posto dei soliti dolciumi, caramelle e carbone i piccoli la mattina del 6 gennaio potrebbero trovare nelle calze un libro, con un magnete e un quaderno. Una calza tutta da raccontare insomma è quella proposta da Fabiolandia, la libreria itinerante di Fabiola Argenta per l’Epifania 2021.

La proposta, pubblicata sulla bacheca del gruppo Facebook Malnazon, nato per sostenere i commercianti di Malnate (e il box della libreria su 4 ruote è di casa proprio qui), può essere attivata da chiunque contattando la libraia per concordare il titolo del libro da inserire nella calza tra quelli a disposizione e l’appuntamento per la consegna a domicilio.

Per maggiori informazioni 335 6869589.