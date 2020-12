Pannolini e latte in polvere gratuiti per i bambini in contesti fragili

Parla di “rivoluzione” Elisabetta Strada, consigliera regionale di Lombardi Civici Europeisti e prima firmataria dell’emendamento al bilancio regionale approvato ieri, 16 dicembre, al Pirellone: “Finalmente le famiglie a basso reddito, quelle affidatarie e le comunità di accoglienza per minori riceveranno gratuitamente pannolini e latte in polvere, riconosciuti rispettivamente come beni di prima necessità e salvavita.”

Il provvedimento, inserito nel “Bilancio di previsione 2021-2023” di Regione Lombardia ha lo scopo di rendere gratuiti questi beni per le famiglie a basso reddito (ISEE inferiore ai 20.000 euro), quelle affidatarie e per le Comunità di accoglienza.

“I bambini nati in famiglie a basso reddito, oppure accolti in famiglie affidatarie o in Comunità – sottolinea la consigliera civica – necessitano quotidianamente di latte in polvere per la sopravvivenza e di pannolini.

Sono beni assolutamente indispensabili, che incidono in maniera sensibile su budget comunitari e famigliari, sempre limitati.”

“Si tratta di una piccola rivoluzione e sono veramente felice del risultato ottenuto e della sensibilità verso questo tema”, commenta la Strada ricordando che finalmente, questi due beni primari e molto costosi verranno considerati beni primari ‘salvavita’ (latte in polvere) e dispositivi medici (pannolini). “Come già avviene da tempo per i pannoloni degli anziani- dovrebbero venire erogati gratuitamente ai minori dal Sistema Sanitario Nazionale – aggiunge – nel frattempo abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione di sostenere queste realtà, alleviando in modo significativo i costi quotidiani di chi, tra mille difficoltà, si prende cura dei minori disagiati.”