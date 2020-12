Parità di genere e diritti delle donne: conversazione con Tanya Hernández

Una conversazione su parità di genere e diritti delle donne nella società multiculturale con una relatrice d’eccezione: Tanya K. Hernández, professoressa di Diritto alla Fordham University di New York e direttrice associata del Fordham Center on Race law and justice.

È la proposta del seminario internazionale in programma giovedì 10 dicembre alle 15 all’Università dell’Insubria, che ha già ospitato l’importante studiosa a Como e quest’anno, per le normative Covid, non rinuncia all’appuntamento e lo organizza in modalità webinar.

La lecture di Tanya K. Hernández si inserisce tra le attività della Cattedra Unesco «Gender equality and women’s rights in the multicultural society», di cui dal 2018 è titolare Barbara Pozzo, direttore del Dipartimento di Diritto economia e culture dell’ateneo.

La lezione è aperta non solo a tutti gli studenti e agli interessati, ma anche al Global network of Unesco chairs on gender, che riunisce a livello mondiale le cattedre che si occupano di gender studies in prospettiva interdisciplinare al quale aderisce anche l’Insubria.

L’incontro, intitolato «Feminism in a Time of #BlackLivesMatter – A conversation across borders», affronta la tematica con un taglio che va oltre i confini, partendo dal BlackLivesMatter, il movimento della comunità afroamericana contro il razzismo fondato nel 2013 da Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi il cui nome, diventato presto un hastag diffuso, significa letteralmente «le vite dei neri contano».

L’analisi comprende anche la data del 25 maggio 2020, quando la morte di George Floyd ha scatenato in tutto il mondo proteste pacifiche sotto il cappello #BlackLivesMatter, riportando nuovamente il movimento all’attenzione dei media.

L’iniziativa ha il sostegno del Soroptimist Internazionale, che ha appena siglato un accordo con la Cattedra Unesco di Como per la promozione di iniziative di stampo culturale a favore delle vittime di violenza, e di Regione Lombardia, partner del Didec per il progetto «Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura», focus avviato all’Insubria nel 2019 per il rafforzamento della formazione di studenti e studentesse sui diritti della persona.

Su questa pagina il link per seguire la lecture di Tanya K. Hernández, giovedì 10 dicembre ore 15-17 su Teams: www.uninsubria.it/feminism-blacklivesmatter