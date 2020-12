Il podcast del 22 dicembre

Chi sperava in qualche fiocco per allietare giornate “forzatamente” casalinghe, dovrà aspettare il 28 dicembre quando si annuncia l’arrivo di una perturbazione che porterà la neve. Il Centro Geofisico Prealpino prevede cielo nuvoloso e deboli piogge la vigilia di Natale e solo qualche nuvola, che sarà poi spazzata via dal vento, il 25 dicembre. Negli ultimi 50 anni è nevicato il giorno di Natale solo 4 volte. Quello dell’anno scorso è stato uno dei Natali più caldi: si sono registrati infatti ben 13 gradi

Il 2020 è uno degli anni più caldi della storia. Ben dieci mesi su dodici sopra la media “Un anno estremamente caldo e soleggiato” così MeteoSvizzera definisce il 2020. Esclusi giugno e ottobre, tutti gli altri mesi sono stati più caldi della norma con una temperatura media annuale superiore di un grado e mezzo. Indici che hanno portato a registrare nuovi picchi in diverse zone della Svizzera e che confermano le preoccupazioni riguardo ai cambiamenti climatici. Dalle conclusioni degli esperti il 2020, insieme al 2018, è tra gli anni più caldi della storia. Il 27 dicembre parte la campagna vaccinale contro il Covid ma non negli ospedali della Sette Laghi I presidi varesini non sono compresi nell’elenco stilato da Regione Lombardia per l’avvio della fase 1. Forse un ritardo nella preparazione dei frigoriferi che dovranno contenere i vaccini a meno 80 gradi o una dimenticanza. Pronta invece la Valle Olona che coinvolgerà i presidi di Busto, Saronno e Gallarate C’è il progetto per far ripartire la funivia di Monteviasco La giunta di Curiglia con Monteviasco ha approvato il progetto per far ripartire la funivia che forse entro la fine della prossima estate potrà tornare in funzione. L’impianto è da due anni fermo a causa di un infortunio mortale e i sette residenti del borgo montano sono di fatto isolati e stanno affrontando il terzo inverno in solitudine. Il progetto riguarda l’adeguamento dell’impianto e la rimozione delle barriere architettoniche per un importo complessivo di 230 mila euro grazie a fondi regionali e di Comunità Montana. Il prossimo passaggio riguarderà ora l’invio della documentazione al ministero dei Trasporti cui spetterà l’ultima parola prima dell’inizio dei lavori. Morosolo, addio a marito e moglie uccisi dal Covid. È la seconda volta in poche settimane Se ne sono andati in coppia, a distanza di pochi giorni uno dall’altra, come già successo poche settimane fa nello stesso paesino alle porte di Varese. Morosolo piange altre due vittime di questo tragico 2020: Lorenza Stefani e Abramo Barcheri, moglie e marito residenti nella frazione di Casciago, se ne sono andati insieme e insieme verranno salutati per l’ultima volta mercoledì 23 dicembre. Avevano entrambi 89 anni e sono stati portati via dalle complicanze dovute al coronavirus.

A Busto Arsizio c’è una tradizione speciale per il 25 dicembre: una cena degli avanzi per le persone più bisognose. Un’iniziativa che permette a centinaia di persone di festeggiare il Natale in famiglia con un pranzo cucinato e curato . Sono già state davvero molte le persone che hanno donato qualcosa al gruppo di giovani che poi si occuperà di cuocere e dividere le porzioni che verranno distribuite alle persone in difficoltà. Chiunque volesse donare cibo è ancora in tempo: la prossima raccolta sarà mercoledì 23 dicembre dalle 18.30 alle 20 presso l’oratorio San Luigi di Sacconago