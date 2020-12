Natale con le nuvole, Santo Stefano con il sole

Niente neve a Natale, nemmeno quest’anno. Considerato che dovremmo comunque limitare gli spostamenti, veder cadere qualche fiocco di neve dalle finestre di casa, non sarebbe stato male, ma non accadrà.

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino la neve potrebbe arrivare intorno al 28 dicembre, non prima. Una precisazione è doverosa: le previsioni a così lungo termine (sei giorni) non sono infallibili, quindi si tratta, appunto, solo di ipotesi formulate sulla base della “lettura” dei modelli matematici.

Come sarà il meteo durante le feste? Vediamo.

Oggi, martedì 22 dicembre, la nebbia che ci ha dato il buongiorno svanirà per lasciare il posto al sole. Domani, mercoledì 23 dicembre, sarà da nuvoloso a molto nuvoloso. Foschie e nebbie sulla pianura. Ancora alcune schiarite sulle Alpi, soprattutto al mattino. Qualche pioviggine dal pomeriggio o debole pioggia dalla serata. Clima ancora mite per la stagione, le temperature saranno infatti attorno agli 8 gradi.

Ci avviciniamo al Natale. Vigilia: molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge. Limite neve in calo fino a 1000 metri. In serata prime schiarite su Alpi Piemontesi, Varesotto, Ticino e Lario. Temperatura ancora piuttosto elevate per la media stagionale.

Natale: «Le nuvole accompagneranno la giornata di Natale qui sul Varesotto – spiega Paolo Valisa meteorologo del centro Geofisico Prealpino- poi piano piano avremo delle schiarite dovute anche al vento che soffierà sul Varesotto e che spazzerà le nubi; a Santo Stefano avremo una bellissima giornata di sole che, purtroppo, non potremo sfruttare. Sarà ben soleggiato, con temperature elevate, però con gelate notturne. Lo zero termico sarà sopra i 2800 metri, davvero una quota elevata per questa stagione».

Da Santo Stefano in poi entriamo davvero nel campo delle previsioni quasi “ardite”: «Dovrebbe arrivare dal Nord Atlantico una perturbazione che potrebbe portare neve in pianura – spiega Valisa – Ci aspettiamo un’abbondante nevicata».

Siete appassionati di statistica? Allora abbiamo qualche dato curioso per voi.

Negli ultimi 52 anni è nevicato a Natale solo 4 volte: nell’85 solo una spolverata, nel 2000 ci fu una nevicata davvero abbandonante: 22 centimetri; nel 2004 solo 4 centimetri e nel 2004 ci fu una bufera di nevischio.

Quello dell’anno scorso, 2019, è stato uno dei Natali più caldi: si sono registrati ben 13 gradi. Ma non è stato il più caldo in assoluto. «A causa del vento di favonio – spiega ancora Valisa – nell’84 si registrarono 21 gradi il giorno di Natale e nell’88 17,5 gradi. Invece la minima più elevata è dell’anno scorso quando si registrarono 6,6 gradi».