Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia trova la Svizzera

Giornata di sorteggi per la Fifa (Federazione Internazionale di calcio), cha ha sorteggiato i gruppi di qualificazione per i prossimo Mondiali di calcio, in programma nel 2022 in Qatar.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo C e il primo avversario da sfidare sarà la Svizzera. Le altre nazionali che affronteranno gli Azzurri saranno Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.