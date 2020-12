Ruba le forbici ad un’infermiera e minaccia il personale dell’ospedale di Gallarate, denunciato

La notte scorsa un senzatetto, che dorme nei corridoi nei dintorni del pronto soccorso di Gallarate, ha dato in escandescenze creando panico e agitazione in pronto soccorso. L’uomo ha rotto l’apparecchio distributore del ticket di accesso al PS e poi ha rubato delle forbici ad un’infermiera e con quelle ha minacciato il personale presente.

Si tratta di un italiano del 1994, un ragazzo senza fissa dimora, è da tempo noto come una delle persone che “gravita” intorno all’ospedale cittadino. È stato denunciato dai Carabinieri, intervenuti per calmare le acque, per i reati di furto, danneggiamento e minaccia.

Da tempo in città si dibatte sulla questione del controllo, monitoraggio e assistenza ai senzatetto che vivono in ospedale, anche a seguito dei tanti episodi di violenza che si sono verificati: tra loro, infatti, ci sono persone in difficoltà economica e altri (più problematici) con dipendenze da alcol e droga.