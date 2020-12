Inizia con una sconfitta il cammino in Champions League della Uyba

Inizia con una sconfitta per 3-2 (25-18, 11-25, 25-19, 23-25, 17-15) l’avventura in Champions League per la Unet e-work Busto Arsizio sul campo della Savino del Bene Scandicci di coach Barbolini e dell’albizzatese Lucia Bosetti, che questa sera ha giocato in un inedito ruolo di libero.

Gennari e compagne ci hanno messo il cuore ma non è bastato e le padrone di casa hanno vinto al quinto set solo ai vantaggi. Busto ha perso il primo set, dominato sul finale dalle toscane, vinto il secondo contro una Scandicci praticamente spenta, ha dovuto cedere nel terzo per poi riaprire la partita e giocarsi il tutto per tutto nel quinto, dove ha combattuto fino all’ultima palla.

Per la Uyba in campo dal primo minuto anche il libero Giulia Leonardi, che ha terminato con un buon 63% positivo in ricezione. Top scorer per Busto l’americana Gray (17 punti), seguita da Mingardi (16). Bene anche Gennari e Stevanovic (11 punti per entrambe). Dall’altra parte della rete Stysiak segna 25 punti di cui ben 6 ace, seguita da Pietrini (13), Lubian e Courtney (12).

In generale una buona prestazione per la Uyba che ha mostrato un buon gioco e che ha lottato con determinazione.

Adesso le ragazze devono voltare pagina e prepararsi per l’impegno di mercoledì 2 dicembre contro Developres SkyRes RZESZÓW (inizio partita ore 20:30).

La partita

Coache Fenoglio schiera Bonelli in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con le padrone di casa avanti per 3-1 ma le biancorosse non ci stanno e trovano la parità (8-8). Sul 12-9 time out per coach Fenoglio che vuole dare qualche indicazione alle sue ragazze, che stanno subendo il gioco di Scandicci. Al rientro in campo le toscane incrementano il loro vantaggio riuscendo a essere maggiormente incisive in attacco (18-13) e potendo approfittare dei troppi errori delle farfalle (altro time out per la panchina di Busto con Fenoglio che consiglia traiettorie di attacca a Mingardi). L’ace di Malinov segna il 19-13 e Fenoglio prova a rinforzare la difesa mettendo in campo Esamilla su Gray. Le padrone di casa commettono una serie di errori di fila e sul 20-17 è Barbolini a fermare il gioco per riportare ordine. L’ace di Stysiak e l’errore in attacco di Escamilla chiudono il primo set 25-18.

Il secondo parziale si apre con il vantaggio per 1-8 delle biancorosse con le padrone di casa che stanno sbagliando tutto e sembrano essersi bloccate, mentre le biancorosse sembrano più determinate. Sul 2-12 Barbolini cambia la diagonale principale per provare a cambiare il gioco, con il turno in battuta di Poulter che sta mettendo in crisi la ricezione toscana. Sul 7-19la Uyba è ormai proiettata alla vittoria del set. Il pallonetto spinto di Gray e l’errore di Pietrini chiudono il set 11-25.

Il terzo set si apre in sostanziale equilibrio, con le due formazioni che si danno battaglia e con una Scandicci rientrata in campo con un atteggiamento combattivo. Le padrone di casa prendono in mano le redini del gioco e nella fase centrale del set si mantengono in vantaggio (14-11). Sul finale l’ace di Malinov segna il 24-17, poi Stevanovic e Gennari annullano due palle set e provano a riportare la Uyba in scia. Il muro di Stysiak su Mingardi chiude il set 25-19.

Nel quarto parziale le due formazioni si rincorrono punto a punto (5-5). Nella fase centrale nulla cambia fino al 13 pari, quando le biancorosse provano a scappare portandosi a +2 (13-15 e time out Barbolini). Il turno in attacco di Stysiak mette in difficoltà la ricezione bustocca e le padrone di casa si riportano in vantaggio (18-17). Le ragazze di Barbolini mettono l’accelleratore e sul 22-19 Fenoglio ferma il gioco per dare indicazioni alle sue attaccanti. Sul finale l’errore di Stysiak riporta la situazione in parità (23-23). Un pasticcio delle padrone di casa e l’attacco di Mingardi chiudono il set 23-25.

Tie break – Le padrone di casa partono subito forte e si va al cambio campo sul punteggio di 8-3. Sul 9-5 Barbolini ferma il gioco per dare qualche indicazione alle sue ragazze e per spezzare il ritmo di Busto. Al rientro in campo Scandicci sbaglia praticamente tutto e le biancorosse ne approfittano per arrivare al 10 pari. Si va ai vantaggi e la spuntano le toscane che vincono 17-15.

Il tabellino

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (25-18, 11-25, 25-19, 23-25, 17-15)

Scandicci: Stysiak 25, Malinov 8, Popovic 7, Markivic 1, Pietrini 13, Merlo ne, Lubian 10, Carocci (L), Cecconello ne, Samadan ne, Drewniok 3, Bosetti (L), Courtney 12, Camera.

Uyba: Poulter 3, Campagnolo ne, Olivotto 2, Gennari 11, Bonelli, Gray 17, Leonardi (L), Mingardi (16), Piccinini ne, Cucco ne, Stevanovic 11, Escamilla 2, Bulovic, Herrera Blanco 4.

Arbitri: fernandez Fuentes, Gerothodoros

Note. Scandicci: ace 11, errori 10, muri9. Busto Arsizio: ace 6, errori 8, muri 14.Durata set: 22′ 19′ 28′ 31′ 21′