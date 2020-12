Sul divieto agli spostamenti a Natale si alza la voce dei comuni, al Prefetto una lettera con la firma di 40 sindaci

Sulla norma del cosiddetto decreto natalizio che vieta gli spostamenti fra comuni durante le feste, si alza la voce dei piccoli comuni che chiedono la revisione di una norma che considerano ingiusta e mal calibrata. L’occasione è una lettera al prefetto del sindaco del piccolo comune di Rancio Valcuvia che è stata sottoscritta da oltre 40 sindaci della provincia, dai consiglieri provinciali di centrodestra e da oltre una cinquantina tra consiglieri comunali dei comuni del Varesotto. Ecco il testo della lettera e le firme in calce alla richiesta di modifica.

Illustrissimo Signor Prefetto,

La presente per rappresentare la nostra contrarietà alla norma di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 3 Dicembre 2020, la quale impedisce ai nostri cittadini gli spostamenti tra comuni nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Una previsione normativa che rappresenta un’evidente discriminazione ai danni di una cospicua parte della popolazione.

Infatti, se agli abitanti di medie e grandi città è consentito muoversi liberamente su territori molto vasti, i residenti dei centri minori non avrebbero la possibilità di spostarsi, magari di pochi chilometri, per incontrare i propri cari durante le festività. E questo solo perché separati da un confine comunale.

Moltissimi anziani, tra l’altro, rischierebbero di passare le feste in solitudine e questo rappresenterebbe anche un problema sociale di non scarsa importanza.

Ad un’intera provincia come la nostra, costituita da ben 138 comuni, riteniamo non possono applicarsi le stesse regole limitative che si applicherebbero alla sola città di Roma, pur avendo una superficie pressoché identica.

Comprendiamo le limitazioni dettate dalla contingenza, ma i cittadini della provincia di Varese, uno dei territori più colpiti da questa seconda ondata di Covid, hanno dimostrato e stanno dimostrando grande disciplina e senso civico.

Chiediamo, pertanto, che la S.V. si faccia portavoce nei confronti del Ministero dell’Interno e del Governo per rappresentare l’iniquità dell’attuale previsione normativa e la richiesta che la norma di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 3 Dicembre 2020, sia modificata consentendo ai cittadini lo spostamento su tutto l’intero territorio provinciale durante i giorni del 25, 26 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021.

Cordiali saluti.

Simone Eligio Castoldi – Sindaco di Rancio Valcuvia

CONSIGLIERI PROVINCIALI

SINDACI

ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI

