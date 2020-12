Tende da interno: i modelli più confortevoli per la stagione invernale

Perché le scelta delle tende da interno è così importante? La risposta è semplice: rappresentano quell’elemento in più in grado di abbellire la stanza, conferendole una maggiore personalità. Nel corso dell’inverno si vuole raggiungere il massimo livello di comfort possibile, evitando che spifferi d’aria fredda filtrino all’interno della casa, e le tende si prestano alla perfezione per assolvere questo scopo. In commercio esistono tende per ogni esigenza, dalle dimensioni e dai tessuti o colori più disparati, per cui non sarà difficile trovare il modello perfetto per voi.

Le funzioni della tenda da interno

Oltre a valorizzare l’estetica dell’ambiente in cui vengono apposte, le tende per interni puntano a garantire la privacy di chi vive nella casa, soprattutto se è collocata in zone densamente abitate dove è più facile incontrare sguardi indiscreti. Non solo, le tende si occupano di filtrare la luce che entra nella stanza e in questo caso gioca un ruolo importante la scelta del tessuto e del colore: per mantenere lo spazio più luminoso risulteranno perfetti i tessuti leggeri e i colori chiari, mentre se l’obiettivo è ripararsi dai raggi del sole è meglio puntare su tessuti coprenti e colori scuri. Si può anche optare per una soluzione versatile mediante l’abbinamento tra una tenda leggera e una oscurante, così da regolarle in base al periodo della giornata e alla stagione in cui si è. Infine, proteggono dalle correnti d’aria e dal caldo.

Le tipologie di tende per ogni stanza

In ogni stanza della casa si svolgono nel corso della giornata mansioni diverse, e per tale ragione le tende interne vengono scelte tenendo conto delle particolarità di ciascuna. Molte aziende come Tendaflex permettono di scorrere in anteprima i modelli dei loro tendaggi per consentire al cliente di farsi un’idea sulla gamma che hanno a disposizione, e vedere se è in linea con le sue esigenze.

Prima di procedere, bisogna prendere le misure dei serramenti: in caso di tenda arricciata bisognerà optare per un tessuto avente il doppio della larghezza rilevata. Il modello più classico di tenda per le finestre è la tenda a vetro, dalle linee essenziali e che si monta facilmente grazie alle bacchette a molla ancorate alle estremità dell’infisso. Le tende a pacchetto si rivelano invece ottimali per il bagno e la cucina, in quanto si tratta di luoghi dove è richiesta una certa praticità.

I tessuti migliori per confezionare le tende sono il lino e il cotone, adattabili a qualsiasi genere di ambiente, mentre le fibre sintetiche come il poliestere hanno il vantaggio di essere facilmente lavabili e di non dover essere stirate, ideali per stanze come il bagno e la cucina dove può esserci forte umidità o il rischio di sporcarle. Altro grande particolare su cui si basa la distinzione dei materiali è la trama: se è fitta l’effetto oscurante e la trasmissione di calore verranno garantite, se è liscia donerà un senso di freschezza e ordine. Il colore dovrà essere in linea con l’arredo e lo stile della stanza, oppure se ci si stanca spesso si può cambiare in base alla stagione: essendo ormai in inverno, le tinte perfette per richiamare questo periodo dell’anno sono il marrone, il beige e il bianco.

Un focus su sala e camera da letto

Concentriamoci ora in particolare sul salotto e sulla camera da letto. Nel primo caso il modello di tenda ideale è quello a doppio strato, quindi composto da un livello coprente e da uno trasparente, indipendenti uno dall’altro. Dato che la sala è solitamente l’ambiente più sfruttato della casa, è fondamentale avere la possibilità di illuminare la stanza se dobbiamo svolgere al suo interno alcune attività, oppure di creare un’atmosfera soffusa se vogliamo goderci un momento di totale relax. I tessuti del salotto si scelgono considerando l’ampiezza della stanza: se non è particolarmente grande meglio affidarsi a materiali che sappiano dare un senso di leggerezza e luminosità, come la seta. Per quanto riguarda i colori, è importante tenere a mente lo stile dell’ambiente in cui dovrà essere collocata la tenda: nuance neutre come il grigio, il bianco o il beige si sposano alla perfezione con un gusto classico, e possono essere impreziosite con pizzi o decorazioni argentate e dorate, così da richiamare l’atmosfera natalizia. Se la stanza ha una personalità più etnica si può pensare a colori sgargianti e accesi.

Anche per la camera da letto le tende doppie si presentano come la soluzione più congeniale, dato che la spazio è adibito al riposo e occorre mantenere il buio nella stanza, ma allo stesso tempo durante il giorno dovrà entrare la giusta quantità di luce per svolgere le azioni quotidiane. Con un arredo classico meglio stare su tonalità neutre, mentre uno stile moderno si presta bene a fantasie geometriche e floreali. Il colore ha anche la capacità di rendere visivamente una stanza più ampia, soprattutto se si scelgono tinte aventi lo stesso tono delle pareti. Infine, per quanto riguarda il tessuto, il velluto è l’opzione più gettonata perché elegante e confortevole.