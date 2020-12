Terminato il parcheggio della scuola, ora si pensa ai pedoni

Il parcheggio accanto alla scuola è pronto. I lavori sono terminati e il personale scolastico potrà ora avere a disposizione alcuni posti auto.

Galleria fotografica Lavori a Cazzago Brabbia 4 di 4

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie alla donazione del terreno di proprietà della scrittrice Rosella Orsenigo e verrà intitolato alla madre Ada Giorgetti che fu vicesindaco di Cazzago Brabbia. La donazione di Orsenigo ha consentito il recupero dei posti auto che erano stati “sacrificati” con la realizzazione del parco delle Rimembranze. Dal parcheggio sarà possibile accedere direttamente alla scuola attraverso un cancelletto.

Terminato un cantiere se ne apre un altro. E’ stato approvato dalla giunta comunale di Emilio Magni la realizzazione di un tratto di marciapiede sulla strada provinciale 53 che andrà a ricongiungersi con il marciapiede appena concluso nel territorio di Inarzo. L’opera ha l’obiettivo di mettere in sicurezza un tratto frequentato da chi deve raggiungere la pista ciclabile del lago di Varese: la strada è lunga 500 metri, parte da via San Francesco e si collega con la via Sessa, nella zona della fornace. Il marciapiede verrà realizzato grazie ad un finanziamento statale di 19.000 € a fondo perso assegnato ai piccoli comuni.