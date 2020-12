Tutti i benefici del salmone per l’alimentazione

Il salmone è un alimento pregiato che proviene per lo più dai gelidi mari del nord e che bagnano le coste dell’Alaska, della Norvegia e del Canada. Appartiene alla famiglia ittica dei Salmonidae ed è diffuso in tutto il mondo in qualità di alimento gustoso, saporito e salutare. In questo approfondimento vedremo tutte le proprietà di questo alimento per la tua alimentazione a patto che tu scelga prodotti ottenuti da pesca sostenibile e da aziende rigorosamente certificate. Per questo ti suggeriamo di controllare con attenzione l’etichetta del filetto di salmone surgelato che deciderai di acquistare, dove trovi tutte le informazioni rispetto alla zona di pesca e alle tecniche di lavorazione. Il salmone surgelato è più comodo da utilizzare in quanto è venduto in pratiche porzioni pulite e pronte per essere spadellate o infornate. Vediamo ora le sue proprietà nutrizionali e i benefici di questo alimento per l’alimentazione di grandi e piccini.

Le proprietà nutrizionali del salmone

Questo alimento è una incredibile fonte di proteine, vitamine e acidi grassi. Le proteine sono fondamentali per il nostro corpo affinché il metabolismo sia sempre attivo e ben funzionante. Le vitamine di cui il salmone è ricco, invece, garantiscono lo svolgimento delle funzioni vitali come la B6, la B11, la tiamina e la niacina. Il salmone è anche ricco di sali minerali e di acidi grassi omega 3, gli elementi che mantengono sana la nostra circolazione, riducono il colesterolo cattivo e ci proteggono dalle malattie cardio-vascolari. Questo significa che è un alimento sostanzioso e nutriente da abbinare ad un bel contorno di verdure per tenere sotto controllo le calorie e per nutrirsi in modo sano.

I benefici per l’organismo

Il salmone si caratterizza per le sue carni gustose e colorite che contengono un mix di vitamine e nutrienti davvero notevole. È un pesce grasso e, quindi, si cucina senza l’aggiunta di olio generalmente. Ciò che lo rende ideale per preservare la salute di grandi e piccini è l’incredibile quantità di fosforo e di vitamina B6 che stimola le funzioni cerebrali e previene l’invecchiamento. Il salmone agisce anche per proteggere la salute di ossa e denti oltre che di tutti gli organi del corpo. Infatti, è conosciuto come un potente antiossidante che stimola la produzione dei globuli rossi, del midollo osseo e della rigenerazione cellulare. Infine è una fonte preziosa di niacina, la vitamina B3. Questa aiuta la circolazione e la salute della pelle, oltre a migliorare la digestione. Infine la tiamina aiuta l’organismo a migliorare il rilascio dell’energia durante la giornata, in modo da garantirci il miglior approvvigionamento per affrontare il lavoro, lo sport, lo studio e la concentrazione.

Come inserire il salmone nella propria alimentazione

Il salmone è un alimento davvero versatile in cucina, per cui è utilizzabile per i primi piatti, per gli antipasti, per le insalate o per i secondi. Consigliamo di assumerlo senza l’aggiunta di ulteriori grassi per la cottura perché è già di per sé ricco di grassi sani. La cottura al forno o alla griglia sono quelle più rapide e più gustose perché ti permettono di cuocere senza grassi aggiunti senza alterare le proprietà nutritive delle carni di salmone. Ovviamente è anche uno spuntino sano ed un ingrediente adatto a farcire panini e insalate per cui ti basterà dare sfogo alla tua creatività culinaria per impiegarlo e combinarlo con i tuoi ingredienti preferiti. Chiaramente consigliamo sempre il consumo dell’alimento cotto e trattato secondo le indicazioni della confezione.