Allerta nel Varesotto per vento forte

La protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per vento forte. Dalla serata di oggi 12 gennaio, è prevista l’intensificazione della ventilazione settentrionale a quote generalmente maggiori di 700 metri, in particolare sui rilievi alpini e prealpini. Fenomeni di foehn sono previsti lungo le valli esposte, in possibile estensione anche ai fondivalle e pianure prospicienti. Intensità media oraria tra 15 e 30 km/h, localmente anche maggiore di 35 km/h specie a quote maggiori di 1200-1500 metri.

Raffiche tra 35 e 90 km/h, più intense su Alpi di confine e su Adamello. Locali rinforzi moderati o forti anche sulla pianura in mattinata: possibili raffiche intorno a 35 km/h.

Si segnala che sarà possibile una prima fase acuta nelle prime 12 ore della giornata e una seconda fase in tarda serata di domani. Per giovedì 14/01, persistente ventilazione moderata o forte sui rilievi Alpini e Prealpini, con raffiche in quota tra 35 e 90 km/h. Locali fenomeni di foehn lungo le valli esposte. Progressiva attenuazione dalla serata.