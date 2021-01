Adolescenti: sfacciatamente veri

Per questo primo articolo dell’anno 2021 della rubrica Adolescenti nei VentiVenti gli educatori della cooperativa LaBanda hanno chiesto a Rita (nome di fantasia), una ragazza diciottenne con cui lavorano da diversi anni, di scrivere cosa pensa del rapporto fra gli adulti e gli adolescenti.

Ecco di seguito il risultato.

Gli adulti spesso tendono a definire l’adolescenza in modo del tutto sbrigativo, in generale come il periodo più bello, più spensierato e nostalgico della loro vita. Il modo in cui parlano a noi ragazzi della loro adolescenza è del tutto superficiale e, forse, idealizzato.

Non credo affatto che tutti gli adulti intorno a me abbiano vissuto un’adolescenza felice ed allegra, o almeno non completamente. Mi sono chiesta il motivo per il quale gli adulti descrivono un periodo così importante della loro vita in modo così semplice e banale. Forse credono che noi ragazzi non siamo in grado di comprendere pienamente la complessità delle dinamiche e delle emozioni che pervadono l’essere umano?

L’adolescenza è crescere trovando la propria strada e il proprio posto nel mondo, mettendosi in discussione, ricercando i propri ideali e sviluppando i propri gusti personali. Molto, spesso, però, ci s’imbatte nelle contraddizioni che fanno male e che trovano sollievo nella punizione. Sì, perché noi adolescenti siamo severi con noi stessi ed ogniqualvolta superiamo il limite stiamo male.

Durante l’adolescenza tutte le certezze vengono a mancare a tal punto da dubitare di noi stessi, delle nostre capacità e potenzialità e… degli adulti!

Il nostro più grande bisogno è riconoscerci in “qualcosa”, al di fuori delle mura domestiche, come all’interno di un gruppo di amici o di identificarci in un qualche personaggio famoso o, peggio ancora, in un modello societario che rappresenti la “perfezione”.

Mettendomi nei panni di in un genitore posso immaginare la difficoltà nell’accettare di non essere più l’idolo di mia figlia, ma vorrei far comprendere loro che noi abbiamo bisogno di camminare, inciampare e rialzarci da soli. Abbiamo bisogno che loro ci siano, lì pronti quando lo chiederemo. Noi adolescenti non abbiamo bisogno del loro giudizio, così difficile da sorreggere. Uno dei più grandi limiti degli adulti è quello di voler avere tutto sotto controllo, senza ascoltare veramente ciò che abbiamo da dire.

Gli adulti dovrebbero essere pronti al confronto, vero e sincero, dettato dalla loro esperienza di vita. Il punto è che non tutti ricordano di essere stati adolescenti.