All’aperto e online: l’attività di Uisp prosegue nel rispetto dei protocolli

NOTIZIARIO UISP del 13 gennaio 2021

MANIFESTAZIONI – “Città in danza” è on line, ma torneremo a ballare insieme

La Danza Uisp non si è mai fermata, e prosegue il suo percorso di vicinanza ai soci con il lancio della nuova edizione della rassegna nazionale “Città in danza”, che quest’anno sarà on line. Le prima tappe in calendario sono quelle di Cesena, il 24 gennaio, e Frascati (Rm), venerdì 30 gennaio. La manifestazione romagnola si svolgerà in presenza presso il Minipalazzetto di Cesena, a porte chiuse in ottemperanza alle vigenti normative anti diffusione Covid-19. La tappa di Frascati si svolgerà in modalità on line, in diretta sulla piattaforma Zoom.

È stato un appuntamento molto partecipato anche quello di sabato 19 dicembre, che ha visto la Danza Uisp protagonista di una giornata di approfondimento in coreologia, grazie al contributo di Elena Rolla, insegnante diplomata al Laban Dance Center di Londra. L’evento on line era rivolto agli insegnanti di danza Uisp proposto dal Settore di attività nazionale.

«Hanno partecipato oltre 170 insegnanti provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia – racconta Fabrizio Federici, responsabile Danza Uisp – Si è trattato di un seminario gratuito che, visto il momento di difficoltà a causa della pandemia, abbiamo pensato di condividere come segno di vicinanza e sostegno per tutte le associazioni affiliate».

Per il futuro sono in programma altri moduli formativi: «A partire da gennaio – spiega Federici – organizzeremo altre occasioni di incontro, proponendo sempre argomenti trasversali a tutte le specialità della danza, tra cui anche Illuminotecnica e scenotecnica, per un sempre migliore utilizzo delle luci e delle scenografie nei saggi di danza. Segnalo, inoltre, gli appuntamenti su teoria musicale per insegnanti di danza e applicazione ad una lezione di danza e flessibilità e stretching nella danza».

TERRITORI – On line e all’aperto: le proposte 2021 dei comitati italiani

Lo sport sociale e per tutti Uisp ha cercato di essere presente e al fianco dei praticanti anche durante il periodo delle festività natalizie. Ora, nel rispetto delle normative anti-Covid e dei Protocolli che regolano le singole attività, i Comitati territoriali, regionali e le sda Uisp stanno mettendo in calendario una serie di proposte per i prossimi giorni, tutte rintracciabili nelle varie pagine Facebook dei comitati territoriali.

Con la partenza del nuovo anno e le difficoltà ad organizzare lezioni in presenza, Uisp Sassari ha organizzato dei corsi on line per aiutare il nostro corpo a resistere alla sedentarietà legata ai vari lockdown. Lezioni individualizzate (pacchetti da 3 lezioni da 30 minuti) e mini gruppi di massimo 4 persone guidate dagli istruttori Uisp Sassari.

A Rimini è stata promossa la Quinta Corrida di San Silvestro con la partecipazione di Uisp Rimini. Per via delle disposizioni attuali, la corsa sarà solo virtuale, ma la distanza invece di 10.000 metri sarà reale e si potranno fare di corsa o camminando. Si potrà partecipare dal 31 dicembre al 31 gennaio e c’è la possibilità di iscriversi fino al 23 gennaio.