Auto travolge una donna in bici a Gallarate, il conducente fugge

Incidente stradale con ferito e omissione di soccorso, a Gallarate, nella tarda mattina di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

È successo poco prima delle 12.30 nel rione di Cajello, all’incrocio tra via Passo Valle e via Passo Rolle, strade strette ma che costituiscono parte dell’itinerario di attraversamento che da Crenna porta verso la Statale per Varese: una donna di 36 anni, che stava attraversando con la bicicletta a mano, è stata investita da un’autovettura in transito.

La donna travolta è stata soccorsa e portata in ospedale a Gallarate, non ha riportato ferite gravi.

L’investitore, invece, si è dato alla fuga: la Polizia Locale è ora sulle sue tracce, anche perché per le modalità con cui è avvenuto si ritiene che il conducente debba essersi accorto dell’impatto, ma ha deciso di proseguire.

Dal comando di via Ferraris spiegano che ci sono diversi elementi per identificare il veicolo e risalire dunque al conducente: il veicolo ha perso un pezzo di mascherina del frontale e alcune persone presenti sul luogo dell’incidente hanno preso anche una parte del numero di targa.

Il conducente incorre nel reato di omissione di soccorso e l’invito della Polizia Locale è di consegnarsi spontaneamente per spiegare le proprie ragioni. Se non per senso civico, almeno per alleggerire la propria posizione giudiziaria.