Come cambiare casa nostra in un lampo: gli adesivi in vinile

Se non avete mai sentito nominare gli adesivi murali, ecco che probabilmente siete nel posto giusto. Sì, perché tutti noi vorremmo avere qualcosa di nuovo tra le mura di casa nostra senza necessariamente mettere mano al mobilio e, di conseguenza, al portafogli. Per non parlare di vere e proprie ristrutturazioni: un conto sarebbe guadagnare qualcosa dal punto di vista della classe energetica, un costo che certamente andrebbe ammortizzato nel giro di cinque anni, ma se parliamo di aria nuova, di semplice voglia di novità, forse non abbiamo tutta questa grande voglia di investire in un piastrellista. Polvere, caos, gente per casa…insomma, a parte il prezzo da pagare, la fatica non sarebbe di certo di poco conto. Ebbene, ecco perché stiamo scrivendo di adesivi da parete. Se ribaltare casa non fa al caso vostro, se avete voglia di cambiare aspetto di qualche stanza (o di tutte, perché no) senza grandi sommovimenti di truppe, siete capitati nel posto giusto, perché nelle prossime righe avrete a vostra disposizione tanti consigli per meglio rinnovare casa vostra!

Per la stanza dei piccoli: adesivi murali per bambini

Inutile nasconderci: i bambini possono avere delle esigenze che non sempre stanno al passo con le nostre possibilità economiche. Ma, grazie agli adesivi murali per parete di Stickers Murali, ecco che la soluzione vi si presenterà senza grandi sforzi. Personaggi Disney, amici pelosi, panorami dolcissimi, tutto per la stanza dei più piccoli. Applicare e rimuovere questi adesivi è facilissimo e potrete stare così al passo dei gusti sempre in evolizione dei piccoli di casa. Se il personaggio del cartone animato dell’anno scorso non dovesse più essere di gradimento, ecco che, in un lampo, potrete rendere felici i vostri bambini con una delle infinite possibilità messe a vostra disposizione da questa rivoluzione in vinile!

In soggiorno, adesivi per parete

La stanza che più di ogni altra è quella di rappresentanza: in salotto intrattenete gli ospiti, ricevete le più disparate visite e anche i parenti spesso vi si intrattengono a lungo. Se volete mostrare a tutti qualcosa di nuovo, come il panorama che potreste scorgere da Villa Panza a Varese, eccovi accontentati: paesaggi a perdita d’occhio, scene naturali, animali e chi più ne ha più ne metta. I vostri ospiti rimarranno a bocca aperta e voi con loro, ogni volta che vi troverete a passare i vostri momenti di relax in questa stanza.

Bagno e cucina

Le camere cosiddette “di servizio” sono i luoghi che, soprattutto, sono dedicati al nostro riposo e al nostro piacere e possiamo migliorare notevolmente la loro decorazione con adesivi murali cucina e bagno: un lungo bagno caldo o la nostra cena preferita meritano il lusso di un nuovo panorama. Che siano azulejos o dolci animali, troverete in catalogo tutto ciò che potrebbe ben soddisfare le vostre esigenze estetiche. E, qualora voleste qualcosa di allegro e sbarazzino, non temete: soluzioni divertenti saranno comunque al vostro servizio. Questa potrebbe ben essere definita la rivoluzione economica degli adesivi in vinile: senza mettere mano alle piastrelle e chiamare costosi professionisti, potrete fare tutto da voi, esaltando la vostra creatività ogni volta che ne avrete voglia, dato che il costo di questi murales è davvero contenuto. Pronti a cambiare casa vostra?