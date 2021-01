Dal 19 gennaio sarà attivo il drive-in per tamponi al Palaborsani di Castellanza

Nel parcheggio del PalaBorsani, in via Legnano, 3, a Castellanza, Lifebrain – il principale gruppo di medicina di laboratorio in Italia – ha allestito un drive-in per tamponi rapidi e molecolari. L’iniziativa è stata realizzata in stretta collaborazione con Sport+ Knights Events, società che gestisce il PalaBorsani, CSP Castellanza Servizi e Medical Group.

Il servizio di tamponi molecolari e tamponi rapidi (test antigenico) sarà attivo a partire dal 19 gennaio nei giorni feriali dalle ore 09 alle 12 ed è pensato per gli abitanti della zona e per un bacino potenziale, considerata la posizione strategica della città, di circa 100 mila abitanti.

Sul sito del gruppo Lifebrain (https://www.lifebrain.it/prenotazione-online/) sarà possibile effettuare la prenotazione del servizio in base alla disponibilità ancora presenti. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere anche al numero: 0331.442566

«L’installazione del presidio per il drive-through testimonia l’impegno massiccio profuso da Lifebrain nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 in una delle aree più colpite per numero di contagi anche nella seconda ondata della pandemia, la Lombardia, dove Lifebrain – spiega il gruppo – conta oltre 50 tra laboratori e punti prelievo, con un trend in crescita a Milano e provincia, in cui sono presenti attualmente 11 centri».

Lifebrain ha eseguito dall’inizio della pandemia ad oggi oltre 1.000.000 di test Covid-19 a livello nazionale tra tamponi, test sierologici e test antigenici, di cui 104 mila nella regione Lombardia.

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 320 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 17 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.

Lifebrain, i numeri:

• Più di 1.500 addetti

• Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno

• Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno

• Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub& spoke)

• Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri Lifebrain

www.lifebrain.it